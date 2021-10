V piatok večer sa opäť proti sebe postavia dva tímy v zložení známych tvárí, ktoré si prevetrajú svoje vedomosti. A ako to už býva zvykom, príde aj na vtipné momenty. „Prezradím to na teba?” opýtal sa Dangl Nikodýma. „Čo?” reagoval Martin nechápavo. „Ja najradšej tam, kde mám tú lúku a včely, chodím rád holý,” bonzol na neho Dano a všetci sa začali smiať.

Dano Dangl Zdroj: RTVS

„A viete, kde mi to povedal? Na toalete,” zaklincoval. Do debaty sa zapojila aj Adela. „Možno sú tie včely zmätené, sedia v úli, hovoria si, ideme opeľovať? Nie, ešte je holý,” vtipkovala. „Musím vám to vysvetliť, ja mám veľkú lúku a je tam aj les, tak sa spolieham na to, že ma tam nikto nemá šancu vidieť. A ešte vám musím povedať, že bola dlho chladná jar, včielky dlho nič nenosili, no len čo sa oteplilo a ja som sa vyzliekol, začali nosiť,” smial sa samotný Nikodým, ktorý si nahotu takto obhájil.

