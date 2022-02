Daniela Peštová patrí medzi najkrajšie české modelky. A hoci už oslávila 51 rokov, rozhodne na to nevyzerá. V jej prípade sa dá celkom určite povedať, že vek je len číslo a ona to dokazuje čím ďalej tým viac. Postavičku má stále ako tridsiatnička, dokonca i niektoré dvadsiatničky by jej mohli závidieť jej dokonalé krivky. A keďže nepatrí medzi tie známe ženy, ktoré podstúpili rôzne vylepšenia, jej prirodzená tvár je krásna aj bez štipky líčidiel. Najnovšie sa ukázala odlíčená v drdole a na tele má iba uterák. Veľa nechýbalo, a uzlík mohol povoliť. Daniela takto „odetá” predviedla na videu, ako si masíruje pokožku na rukách špeciálnou kefou.

Daniela Peštová bez nohavíc u seba doma v kuchyni. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B3PFg0uFhVx/

Návod Daniely Peštovej, ako sa za 10 minút perfektne nalíčiť a vyzerať ako hviezda

Prečítajte si tiež: