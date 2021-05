Svetová topmodelka Daniela Peštová je známa tým, že si rozhodne nepotrpí na žiadne estetické zákroky a starne s gráciou. Neprekážajú jej ani menšie vrásky a na svoj prirodzený vzhľad je právom hrdá. Stále má ukážkové krivky a pýšiť sa môže aj dokonalými a zdravými vlasmi. Roky bola verná dlhej hrive, no nedávno sa rozhodla pre zmenu. Nechala si ostrihať dobrých 20 cm. Okamžite sa jej ozvala desiatka fanúšičiek. ,,Aj ja som to urobila. 20 cm išlo dole," povzbudila ju Lucie. ,,Super pocit, že?" odpísala jej Daniela. ,,To vždy človeka omladí a vlasy oživí," napísala jej Monika. Pozrite sa na výsledok! Daniela vyzerá úžasne.

Daniela Peštová sa po rokoch rozhodla ostrihať. Z hrivy zhodila dobrých 20 cm. Vyzerá super, čo poviete? Zdroj: Instagram Daniela Peštová

