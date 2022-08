Kralevich si svoju oázu pokoja postavila na Zlatých pieskoch ešte koncom roka 2019 a stavbu nazvala mobilný bioprojekt. Starosta však podobné označenie odmietal a zmietnutá so zemou mala byť už minulý rok. Nestalo sa tak. Až doteraz. Vo štvrtok jej čiernu stavbu zmietli so zemou. Daniela Kralevich si starostu mestskej časti Ružinov Martina Chrena zobrala viackrát do úst. „Na Chrena máme podané tri správne žaloby, ktoré sú momentálne stále na súde. Máme na neho podané trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Nereagoval absolútne na nič, mohli sme robiť čokoľvek, čo sme chceli," povedala na mieste Kralevich.

Vo štvrtok zbúrali čiernu stavbu Kralevich. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„O týždeň sa tu teším znovu, lebo si to dám znovu doniesť,“ dodala rozzúrene. Kralevich však na Zlaté piesky nabehla hneď v pondelok. Na pozemku, kde jej vo štvrtok zbúrali jej oázu pokoja, si zavolala dvoch robotníkov, menší bager a začali tam opäť kopať. Kralevich sa teda rozhodne nemieni vzdať. Robotníci však boli upozornení, že na miesto už smeruje polícia. Bager totiž vstúpil na pozemok aj napriek zákazu vjazdu. Keď dorazila polícia, dvojica robotníkov sa okamžite z miesta vyparila. Pri otázke, prečo odchádzajú, keď podľa Kralevich nič protizákonné nerobia, nám povedali, že idú preč, lebo jedného z nich uštipla včela...

