Daniela následne privítal Šajmo v relácii Farma Extra. ,,Aj som smutný, aj mi je fajne. Schudol som 6 kíl. Ale naberám naspäť," začal Daniel. ,,Keď som prišiel domov, len som zo seba zhodil veci. Ja bývam vedľa takého baru, kde robí jedna z mojich najlepších kamarátok, ja som za ňou prišiel a ona že: Dano a ty čo tu robíš? Ja som ju len bez slova objal a som sa doplakal ako úplná špina. Emócie z každej strany," opísal svoj príchod z Farmy a aj to, aké tam boli podmienky.

Daniel z Farmy vypadol. Zdroj: TV Markíza

,,Je to horšie, ako to vidia diváci. Nám sa v noci od zimy dymilo z papule, keď sme sedeli v kuchyni pri stolíku. Bol tam extrémny smrad, hluk. Keď nám tam doniesli kačky a husi, tie svine vedia štekať od štvrtej rána do polnoci. A musím povedať, že som zistil, že fretka fakt strašne smrdí," povedal a priznal aj to, kto mu vôbec nesadol. ,,Bola tam jedna osôbka, ktorá bola na každého od rána do večera nechutná, zazerala, nadávala, komentáre na ľudské telá a ja len že... Ježiši Kriste. Tým človekom je Mirka. Ona všetkých ohovárala. Komentovala Miška, aké má telo, aký je lenivý, aký som bol ja hrozný farmár týždňa, pri tom som stál neďaleko a všetko som počul. Bola nenápadná ako prd v polievke," nakydal na Mirku Daniel.

Prečítajte si tiež: