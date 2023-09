Farmári sa vrhli na stavbu kaplnky a vyrezávanie Panny Márie do dreva. „Najväčší buzerant tu robí kresťanskú kaplnku. To už kde sme?“ smial sa Daniel, ktorý sa otvorene hlási k tomu, že je gej. „Podľa mňa by sme si mohli dať aj vlajku LGBTI+,“ pridala sa Azra. „Ja som zahlasoval ešte za to, žeby sme tam nakreslili dúhu, nech je tam aspoň niečo farebné a nech tam je aj niečo z môjho sveta. Keďže nepodporujeme viacerí kresťanstvo, tak namiesto svätožiary by sme dali Panne Márii dúhu,” vyrukoval s nápadom Daniel a Romanovi takmer zabehlo.

Daniel dostal nevídaný nápad. Panne Márie chcel dokresliť svätožiaru. Zdroj: TV Markíza

„Fúha… Napriek tomu, že ja nie som praktizujúci katolík, tak mi to vybilo poistky. Panna Mária by nemala byť s dúhou,” nesúhlasil s ním. Ako to dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.