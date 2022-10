Minh si jednoducho rozkazovať nedá. Už na začiatku Farmy drzo vrieskal po hospodárovi Martinovi Bagarovi, ktorý od neho žiadal, aby si obliekol sluhovský mundúr. „Mne nikto rozkazovať nebude!” hulákal po celom statku. Netrvalo dlho a opäť sa predviedol.

Minh opäť nerešpektoval autoritu na Farme. Alica mu prikázala, aby si dal dole masku z tváre. On po nej vrieskal ako najatý. Zdroj: TV Markíza

Vždy, keď niekto vypadne, na druhý deň sa Alica ozve farmárom, aby im prečítala list na rozlúčku a oznámila im nového farmára týždňa. Inak to nebolo ani po vypadnutí Vikinga. No tesne predtým, ako Alica vyšla zo stola, si dal Minh na tvár pleťovú masku. „Teraz, keď som si dal masku, do pi*e!” hromžil Miňo. „Minh, čo to máš v tvárovej časti?” opýtala sa ho Alica. „Tvaroh!” odvrkol. „Daj to dole,” prikázala mu následne. „Nemôžem si to dať teraz dole!” hádal sa Miňo. „Daj to dole!” neustále opakovala Alica. „Poslednýkrát ti hovorím a neskáč mi do reči, buď slušná, že si to nedám dole! Teraz som si to dal na hubu, musím to mať pol hodiny!” vrieskal po nej. Alica však neustúpila. Minh si vzápätí naštvane masku z tváre strhol a pleskol ju o stôl. Asi si koleduje už konečne o adekvátny trest.