Jedného z oteckov hrá aj herec Vladimír Kobielsky. Jeho seriálovými deťmi sú Izabelka Gavorníková a Karin Qayumová. Ešte v januári pozorným divákom neušlo, že na obrazovke sa mihli úplne nové tváre. A skalní fanúšikovia herca hneď spoznali, že ide o jeho deti – syna Kristiána (15) a dcéru Kláru (10). Tie sa však v deji mihli iba ako epizódne postavy.

V Oteckoch si zahrali dcéra Habšudovej Nicole (vľavo) a dcéra Vlada Kobielskeho Klára (vpravo). Zdroj: tv markíza

Okrem nich sa na obrazovkách vtedy objavil aj ďalší prominentný tínedžer. Dcéra bývalej tenistky Karin Habšudovej Nicole Cíleková (13), ktorá v Oteckoch dostala aj krátku repliku. Prešlo pár mesiacov a tvorcovia sa rozhodli, že dej neoživia iba epizódnymi postavami, ale do seriálu obsadia úplne novú rodinu. Čoskoro tak do seriálu pribudnú Smrekovci. Otca rodiny bude hrať herec Braňo Mosný, mamu herečka Alžbeta Bartošová a ich deťmi budú dve rozkošné dievčatká. A ak sa vám staršia zdá povedomá, máte pravdu. Do Oteckov obsadili Zoe Kachútovú, dcéru speváčky Márie Čírovej a hudobníka Mariána Kachúta. Ako sme sa však dozvedeli, do seriálu ju rozhodne nikto nepretlačil. Dievčatko prešlo cez kasting.

Novou rodinkou v Oteckoch budú Smrekovci. Ich dcérku bude hrať Zoe - dcéra Márie Čírovej a Mariána Kachúta. Zdroj: tv markíza

,,Minulý rok sme sa dozvedeli, že Markíza vyhlásila kasting na nové detské tváre do seriálu Oteckovia, tak sme sa oboch našich detí spýtali, či by to nechceli skúsiť. Samozrejme obidve deti nadšene súhlasili, nakoľko sú obrovskí fanúšikovia tohto seriálu. Poslali sme video vizitky a potom v januári nám prišla pozvánka na druhé kolo pre Zoe, potom na tretie, štvrté a nakoniec sme dostali vyjadrenie, že si Zoe vybrali. Je úplne jasné že Zoe je umelecká duša. My ju budeme podporovať vo všetkých smeroch, ktorými sa rozhodne ísť,“ povedala Čírová s tým, že určite nešlo o žiadnu protekciu.

„Tatinko mi povedal, že je kasting do Oteckov. Ja som síce už predtým hrala, ale iba v takých našich filmoch, ktoré sme si točili s Hugom a s našimi sesternicami. To bolo super, vymýšľali sme si texty, točili a strihali v telefóne. To ma veľmi bavilo, ale keď som mohla ísť vyskúšať naozajstné natáčanie s naozajstnými hercami, bola som úplne šťastná,“ teší sa Zoe.

Prečítajte si aj: