Štefan Margita mal v stredu vystupovať na koncerte v Bratislave. No osud to zariadil inak. „Vážení návštevníci, veľmi nás to mrzí, ale pre ochorenie pána Margitu sa jeho koncert ruší. Pánovi Margitovi prajeme skoré uzdravenie,“ informuje facebooková stránka SND. Po speváčke tak trápi zhoršený zdravotný stav už aj jej manžela. Prajeme skoré uzdravenie.

Autor: tam