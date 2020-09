Piatkový farmársky duel sa dá pokojne nazvať ako súboj ženských titanov. Nikol (32) a Maja (41) si v aréne proti sebe zmerali sily a ako víťaz z neho vyšla práve milovníčka sociálnych sietí. No a návrat do hry patrične oslávila... V posteli s Henrichom (28).

Nikol má na východniara Heňa obrovskú slabosť. A to hlavne odvtedy, keď spolu zažili horúcu noc a pred zrakmi všetkých si užívali pod paplónom. Po nej sa síce obaja bili do pŕs, že medzi nimi rozhodne k ničomu nedošlo, čomu aj tak nikto neveril, no najnovšie opäť potvrdili, že to bez seba akosi nevedia vydržať. Aspoň čo sa týka sexuálnej stránky.

Nikol v dueli na plnej čiare porazila Maju a návrat na statok si večer poriadne okorenila.Opäť totiž skončila s Henrichom v posteli. A nie iba ona. Matrac do Domu pravdy si s nimi doniesli aj Rebeka a Erika a štvorica si užívala horúcu noc pod hviezdami.

Nikol a Henrich si opäť užívali pod paplónom. A Heňovi sa to muselo náramne páčiť, pretože vzdychal ako o život. Zdroj: tv markíza



Odrazu sa však na strane Nikol a Heňa začali diať hotové divy. ,,To vy sa hýbete?“ opýtala sa ich Rebeka. ,,Rúčkové hry sú fajn,“ povedala neskôr Nikol so smiechom. Takže, ako to je? Opäť sa budeš tváriť, že medzi vami sa nič nestalo? Ale ktovie... Henrichovi pod paplónom možno iba masírovala stehná a on sa preto tak slastne a blažene tváril. Ich hrátky uvidíte už v pondelok večer na Markíze.

