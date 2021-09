Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika najprv musela vstrebať to, že Timo od nej odletel a až z Mexika jej povedal, že za oceánom zostane až do Vianoc. Teraz prišla ďalšia studená sprcha. „Volal, že v klube, kde vystupoval, zasahovala polícia. Vraj pre podozrenie na distribúciu drog,“ plakala českému Blesku do telefónu Gottová.

Dominika Gottová. Zdroj: facebok D.G.

„Timíka zobrali na výsluch a po niekoľkých hodinách ho prepustili, niektorých návštevníkov tam však držali dlhšie,“ triasol sa jej hlas. Dominika je presvedčená, že jej muž nemá so šírením drog v klube nič spoločné. „Timo je čistý, v ničom nelieta. Má dosť starostí so sebou, berie lieky na maniodepresiu, na ktorú sa už roky lieči, ale inak nič iné,“ odmieta špekulácie, že by bol do kauzy okolo hudobného klubu namočený.