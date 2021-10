Nie je týždňa, čo by očkovacia lotéria nedvihla divákom poriadne tlak. Najnovšie opäť mení nielen čas, ale aj deň vysielania.

Infomácie okolo očkovacej lotérie sa menia ako počasie. Ďalšie zmena na seba nenechala dlho čakať. RTVS od 10. októbra prinesie na obrazovky Jednotky novú pekársku šou Pečie celé Slovensko. Jej štart bol dlhodobo plánovaný ešte skôr, ako televízia začala vysielať reláciu Byť zdravý je výhra. Keďže vysielanie očkovacej lotérie, ktorá vzniká v spolupráci s Ministerstvom financií SR, je plánované do konca októbra, pristupuje RTVS k zmene termínov vysielania. Lotéria sa mala pôvodne vysielať až po relácii Pečie celé Slovensko, no nakoniec to tak nebude.

Očkovacia lotéria na RTVS. Zdroj: RTVS

„Vnímali sme názory a diskusie divákov, ktorí by uvítali skorší vysielací čas očkovacej prémie, a preto sme opätovne otvorili diskusie k tejto téme. Po dohode s Ministerstvom financií SR tak posledné 4 časti relácie Byť zdravý je výhra od 9. októbra odvysielame počas sobotných večerov o 20.30 h na Jednotke," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Od 9. októbra sa bude žrebovať vždy v sobotu o 20:30 hod. na Jednotke. V nedeľu 3. októbra ešte o 20:30 hod. na Jednotke a potom ostatné vysielacie časy budú vždy v sobotu o 20:30.

