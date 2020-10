Dominika tento rok získala prestížne ocenenie OTO v kategórii najlepšie herečka. Dopomohla jej k tomu aj úloha bláznivej Sisi v markizáckych Oteckoch. Herečka však nie je prvá tehotná, ktorá skomplikovala dej seriálu. Dej museli rýchlo pomeniť kvôli mamičkám Mary Bartalos a aj Aničke Rakovskej.

Herečka Dominika Kavaschová s kolegami. Zdroj: TV Markíza, Archív

Čo plánujú so Sisou? „Dominika Kavaschová naďalej nakrúca seriál Oteckovia. Keďže sa seriál nakrúca dlhodobo vopred, diváci sa nemusia obávať, že sa v dohľadnom čase jej postava vytratí z televíznej obrazovky. To, či bude tehotenstvo zakomponované do jej seriálovej postavy, je aktuálne v procese riešenia,“prezradila PR Markízy Andrea Macáková.

