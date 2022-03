Veronika Žilková si prechádza peklom. O tom, že sa s ňou manžel Stropnický po 18 rokoch rozchádza, jej napísal mailom. Štábu TV Nova sa podarilo získať od herečky aspoň nejaké vyjadrenie. „Ja sa rozvádzať nechcem. Manžel mi povedal, že sa už nechce vrátiť po Izraeli späť domov, sem do nášho domčeka. Ako do tej rodiny... že sa nechce vrátiť,“ hovorí Žilková smutne. Šokujúci mail jej prišiel len tri dni po návrate z dovolenky v Dubaji, kde bola so Stropnickým a ich dcérou Kordulou. „Bola to asi jedna z našich najkrajších dovoleniek a je mi to o to viac ľúto,“ opisuje herečka.

Ani tretie manželstvo Veroniky Žilkovej nevydržalo. Rozchod jej partner Stropnický oznámil spôsobom nehodným chlapa Zdroj: archív publikácie Dělte dvěma - Veronika Žilková a Petr Macek

Dokopy aj z predchádzajúcich vzťahov majú manželia deväť detí. „Martin si ma bral s mnohými deťmi a všetkým, pretože im ich otec umrel, robil náhradného otca. Na Vianoce sme všetci dostali letenku do Izraela," pokračovala Žilková. Aby toho nebolo málo, Žilkovej syn Cyril (32) bol v stredu dopoludnia hospitalizovaný v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny. „Cyril sa narodil s ťažkou srdcovou chybou a pred dvoma rokmi mal náročnú ​​operáciu srdca. Potom prekonal covid a teraz zistili, že mal asi infarkt," uzavrela Žilková.