"Ďalšia radosť vo mne". Kto by si nepamätal hlášku z legendárnej Mama, ožeň ma. Súťažiaca Alenka takto okomentovala svoj stretnutie s Romanom. Ten sa za posledné roky poriadne zmenil. Dnes vyzerá lepšie ako za čias kultovej šou.

​Jedným z najznámejších tvárí šou Mama, ožeň ma v roku 2013 boli bezpochyby svojrázna Alenka z Púchova a jej adept na lásku "Romáán", ktorého si všemožnými spôsobmi chcela získať. Nebola však jediná, o sympatického Romana sa uchádzali aj ďalšie dve sokyne. Práve Alenka bola najviac akčná, čo sa jej v konečnom dôsledku vypomstilo.

Romana a Alenu preslávila jojkárska šou. Zdroj: tv joj

Postupne začala Romanovi liezť na nervy a venoval sa radšej Eve a Janke, ktoré tiež súťažili o jeho srdce. A zatiaľ čo si elektrikár zo Serede užíval priazeň ostatných žien, ukecaná tmavovláska zostala čoraz viac bezradná. Jej vyjadrenia ostali v pamäti divákov a doslova zľudoveli. "K Romanovi cítim viac ako včera. Romááán si ma dnes dosť všímal, venoval mi pozornosť. Ja si myslím, že je tam veľká pravdepodobnosť, že si ma vyberie, ale to len pošuškám," fandila si pred rokmi Alena. Potom, ako si ju nevybral, zarmútilo ju najmä jeho správanie. "Doslova ma to dorazilo. Som mu odrthla z lúky obyčajnú púpavu a dnes som sa ho na ňu opýtala. A povedal mi, vieš, ona bola taká scvrknutá, bola taká zvädnutá, tak ja som ju hodil do koša," reagovala pred rokmi v relácii.

Napínavý príbeh lásky napokon stroskotal a Romanovi to nevyšlo ani s Janou, ktorá po odchode Aleny ostala v jeho byte. Vtedy 39-ročný Roman si v šou lásku nakopon nenašiel. Odvtedy prešlo viac ako 8 rokov a Romááán sa odvtedy poriadne zmenil. Vyzerá lepšie ako pred rokmi. Zmužnel a na sociálnej sieti sa nedávno pochválil aktuálnou fotkou. Čo na neho hovoríte?

