V utorok ráno bolo opäť v Bratislave rušno. "Od skorého rána zasahovali desiatky policajtov na viacerých miestach. Medzi obvinenými zo zločineckej skupiny majú byť aj známe mená. Niektorí sú vraj aj na úteku," odmoderoval v utorkových Televíznych novinách na Markíze Patrik Švajda. Hneď potom nasledovala reportáž Kristíny Kövešovej o organizovanom zločine na viacerých miestach. "V Seredi od skorých ranných hodín prebieha policajná razia. Podľa našich informácií by elitní policajti mali zasahovať na viacerých miestach," oznámila v reportáži.

Kristína sa nebojí žiadnej témy. Zdroj: tv markíza

"NAKA mala podľa našich informácií zasahovať vo viacerých častiach Slovenska. My sme ich našli v trnavskom, ale i bratislavskom kraji. Konkrétne v tejto bytovke podľa našich informácií mali hľadať manžela známej moderátorky Romana D., ktorý už v minulosti bol trestaný a vraj ho doma nenašli. Vraj nemá byť na Slovensku," povedala ďalej v reportáži. Celý čas stála pri bratislavskej bytovke na Zahradníckej ulici, v ktorej býva aj moderátorka športu RTVS Marianna Ďurianová, ktorej partner Roman Doležal mal mať v minulosti problémy so zločineckou skupinou a s organizovaných zločinom. Za to sa dostal aj do väzenia. Doležaj dostal trest tri a pol roka, pričom strávil za múrmi basy tri roky a tri mesiace. Vo februári 2019 sa dostal na slobodu. Aj keď Kövešová zvonila na ich zvonček, po svojej otázky druhá osoba položila telefón.