Lucia hneď v prvý deň všetkým povedala, že má problémy so zubami. A keďže ju čaká operácia, má tzv. predprotézu, s ktorou nevie jesť, a tak si ju vyberá. Súťažiaci to síce zoberú v pohode a aj ostatné dni sa tvária, že im to neprekáža, no diváci z toho ostali v poriadnom šoku.

Lucia (vľavo) má problémy so zubami. Zdroj: tv joj

„Človek si zapne program o varení a pozerá sa na pani vyberajúcu si protézu. Nerozumiem pohnútkam dramaturga tejto relácie,” napísala diváčka Janka. „Prečo ľudia, ktorí nemajú zuby, idú to telky? To nepochopím,” napísala pani Vierka. „Toto do telky nepatrí, som v šoku,” napísal divák Peter. Je tak jasné, že takéto niečo vôbec nie je príjemné ani súťažiacim či divákom. No klobúk dole pred samotnou Luciou, že išla s týmto problémom pred kamery.

Mohlo by vás zaujímať: