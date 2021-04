Každý týždeň prichádza do jojkárskej šou Bez servítky nová pätica súťažiacich. Aj aktuálne sa pri sporáku predvádza päť žien. Je jasné, že o problémy, nezhody či intrigy núdza rozhodne nebude.

Prvé dni sa súťažiaci vždy správajú úplne ukážkovo. Všetko chvália, usmievajú sa a do očí si nič zlé nepovedia. Sem-tam malá kritika, ale všetko s mierou. No keď majú súťažiace priestor len samy pre seba, tam to už začne hustnúť.

Nová pätica súťažiacich. Zdroj: tv joj

V pondelok sa ku sporáku postavila energická Katka, ktorá sa snažila svojim kolegyniam navariť čo najlepšie. Je jasné, že ulahodiť štyrom ženám sa jednoducho nedá – a o to je to ťažšie, keď pri stole sedí vegánka. A práve Denisa nešetrila ostatné súťažiace. Stále dookola opakovala, že ženy sú sliepky. Bolo vidieť, že ostatné dievčatá to zaskočilo. „Ak je tu niekto sliepka, tak jedine ona,” odkázala Denise nahnevaná Eva.

Pondelkové menu Kataríny však neoslovilo ostatné súťažiace, čo dali aj poriadne najavo. Prirovnanie k sliepkam si opäť neodpustila Denisa. „Keby Katka bola vedela, že prídu sliepky, tak by to menu upravila trošku inak,” reagovala brunetka. Jej neustále oslovovanie žien sliepkami dosť zarazilo aj divákov pri televíznych obrazovkách.