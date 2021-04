Hádky, vyostrené situácie a následné udobrovania už patria k Svadbe na prvý pohľad. Páry, ktoré sa dovtedy nepoznali, sa postupne oťukávajú a zvykajú si na seba. No to, čo sa udeje medzi Michalom a Vierou, v tejto šou ešte nebolo.

Najstarší adepti na lásku, 40-ročný umelec a 42-ročná Viera, si od začiatku najmenej sadli. Kým medzi ostatnými prebehla povestná iskra, táto dvojica sa k sebe ani počas svadobnej párty vôbec nemala. Všetko sa mohlo zmeniť počas ich „medového týždňa” v Benátkach. No tam sa to iba zhoršilo. Viere prekážalo, ako sa Mišo správa a všetko, čo spravil, jej nevyhovovalo.

Veronika a Michal zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

Po príchode z dovolenky sa preto rozhodli, že spolu bývať v žiadnom prípade nepôjdu. Mišo však vzal osud do vlastných rúk, svojej manželke z Bratislavy zatelefonoval a presvedčil ju, že za ňou príde do Ružomberka utužiť vzťahy. Lektorka tanca nad tým síce ohŕňala nosom a dopredu povedala, že to nemá zmysel, no umelec si nakoniec zbalil batoh a dofrčal vlakom.

Michal a Viera sa do krvi pohádali. Zdroj: tv markíza

Ich spoločné stretnutie bolo však veľmi rozpačité. Kým Mišo sa snažil komunikovať a byť milý, Viera pred ním sedela odutá, bez nálady a bez akéhokoľvek záujmu. Napriek všetkému ju presvedčil, aby predsa len skúsili spoločné bývanie v Ružomberku. Tmavovláska sa síce nadšene netvárila, no nakoniec súhlasila. No to, čo sa medzi nimi za jeden deň pod jednou strechou udialo, nemalo v tejto šou obdobu. Viere prekážalo úplne všetko. „Rovno mi môžeš povedať, čo ti na mne prekáža!” praskli Michalovi nervy. „Môžeš o tom doma porozprávať vašim, opäť… Zdôveriť sa s celým svojím životom, so všetkým, čo si zažila, ale my dvaja si asi nemáme čo povedať,” nahnevane jej šplechol do tváre. Na smrť urazená Viera si zbalila veci a odišla. A Mišo si zrejme vydýchol. Dokonca, dvojica očividne predčasne ukončila natáčanie, pretože na konci, keď sa napokon pri večeri stretnú všetky páry, prídu všetci okrem týchto dvoch. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.

