Nataša a Maroš, ktorý už dnes večer zabojujú o postup do finále jojkárskej šou Dom snov, sa zoznámili pred dvomi rokmi cez internet. „Mala som kamaráta a jeho mama je tiež Ukrajinka. On mi ukazoval svoj nový telefón a ako dobre fotí. V tom telefóne bola fotka, na nej bol Maroš. Mal fúzy a mňa to prekvapilo, lebo on tam bol jediný s fúzami a zapáčil sa mi. Tak som sa kamaráta opýtala na jeho meno a napísala som mu. Celý deň mi neodpísal, až večer,“ zaspomínala si na ich prvý kontakt. Časom si začali písať, stretávať sa a napokon sa dali dokopy.

Moderátor šou Vilo Rozboril Zdroj: Tv JOJ

Ich lásku však poriadne poznačila pandémia koronavírusu. Keď v decembri 2019 Nataša odcestovala na Ukrajinu na Vianoce, ani len netušila, že na dlhý čas to bolo naposledy, čo sa videli. „Prežívali sme to veľmi ťažko, lebo sme neboli predtým dlho spolu a rýchlo to prišlo. Bolo to veľmi emotívne a obaja sme plakali. Čakali sme, kedy sa uvidíme. Teraz už o tom rozprávame s úsmevom, lebo sme to prežili, ale vtedy to bolo ťažké,“ povedala Nataša. Podarí sa im uspieť a postúpiť do finále? Uvidíte už dnes o 21.40 hod. na JOJ.

