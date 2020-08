Jojkárka Renáta Názlerová (51) patrí medzi najznámejšie slovenské bacuľky, ktoré nemajú problém svoje krivky hrdo ukazovať svetu. Nie je to tak dávno, keď sa vytočila krátko po tzv. "Kramárovej kauzy škrabkania maskérky po zadku. No teraz prišlo niečo ďalšie...

"Pekne to tu vrie. Škrabkanie po zadku je harašment, sexizmus a urážka žien. Ale že nás ženy urážajú muži ako na bežiacom páse, za to, že sme tučné či chrdé, mladé, staré, škaredé a neviem aké, to nikoho netrápi! Pritom sme ľudské bytosti, matky, manželky, partnerky, sme šikovné láskavé, starostlivé, ale o nás nikto takto plamenne nediskutuje," rozhorčila sa ešte v júni moderátorka Názlerová, keď rezonovala kauza Maroša Kramára, ktorý počas nakrúcania Inkognita poškrabkal po zadku jojkársku maskérku. No a s narážkami práve na svoju "plus size" postavu sa stretáva pomerne často a inak tomu nebolo ani teraz.

Jojkárka Názlerová. Zdroj: TV JOJ

"Nech sa páči, pán T. M.! Môžete bodovať od 1 do 10, aká je miera primitivizmu v tomto prípade," napísala pred pár dňami Názlerová na svojom Facebooku a priložila aj správu od spomínaného muža, ktorý na ňu nechutne, slovne zaútočil. "To ťažko sa chlapom páčia tučné baby, len hov*do chce tučnú babu. Tučné baby sú s*ine domáce, môžu sa hanbiť, však ani 69 nie sú tučné baby,"adresoval jojkárke drsné slová istý Tibor, čo pobúrilo aj mnohých jej fanúšikov.

Prečítajte si tiež: