Už je to nejaký piatok od skončenia šou Ruža pre nevestu, no záujem o dievčatá stále neutícha. Aktuálne sa dve z nich pripravujú na boxerský zápas, kde sa postavia proti sebe v ringu. Reakcie od zvyšných neviest na seba nedali dlho čakať. Kým Terezu a Priscillu väčšina kolegýň zo šou podporuje, Petrana si neodpustila uštipačnú poznámku.

Šou Ruža pre nevestu, Beáta ukázala zákulisie. Zdroj: Instagram/bejba99

Prekvapivé je však to, že kým ona a Priscilla majú už od šou nalomené vzťahy, naopak, s Terezou boli opäť kamarátky potom, ako sa pohádali ešte v šou. „Rada pôjdem do ringu (MMA musí byť) pri správnych podmienkach. Každý to má inak, ale ja sa za obed a 3 gastráče mlátiť nejdem,“ odpísala Petrana na komentár, kde sa fanúšikovia pýtali, prečo sa proti Priscille nepostaví v ringu práve ona.

Petrana a Tereza na turnaji bojových športov. Zdroj: Instagram/petranagala

„Musím sa vyjadriť, lebo už som sa aj ja nahnevala. Neznášam, keď niekto dehonestuje šport ako box. Neviem, koľko tebe ponúkli, ale ja si za to určite nekúpim len tri škatuľky cigariet a jednu večeru. Fakt ma vytáča, keď niekto píše, že by si dal radšej MMA, keď ani nevie chytiť loptu alebo spraviť drep. Neviem, čo k tomu dodať. Som z toho vytočená,“ reagovala Tereza. Vyzerá to tak, že vzťahy medzi kamarátkami ochladli a ktovie, možno ich spolu raz uvidíme v ringu.

