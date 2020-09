Všetko sa to začalo v kuchyni. Sára a Mário napodobňovali dosť zvláštne pohyby. Ona mala rozkročené nohy a on sa o jej stehná postojačky šúchal. ,,Ja už nemám slov! Niekto potrebuje tr*kať!“ zhnusene poznamenala Eva. ,,Veď to bolo len prítulné. Prečo by to mal byť problém? Ja mám rada dotyky,“s pokojom jej odpovedala Sára. ,,Potom sa ťa budú dotýkať po celom Slovensku,“ pokračovala Eva a Sára ju ešte rozčúlila reakciou, že jej to prekážať nebude. ,,A rodičia čo ti na to povedia?“krútila hlavou Eva. ,,Dosť mi do všetkého kafre a rozpráva mi, ako by som mala robiť, čo by som nemala robiť... Že keby ona bola moja mama, tak by sa za mňa hanbila,“ povedala na kameru neskôr Sára. Ako to dopadne, uvidíte už dnes večer na Markíze.

Dedinčania na Farme 12. Sára. Zdroj: tv markíza