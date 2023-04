Extrémne podmienky, s ktorými sa musia účastníci reality šou Farma vysporiadať, neraz spôsobili vytvorenie silných kamarátskych či partnerských vzťahov. Na statok prišli zapracovať na svojich zručnostiach, no domov už odchádzali ruka v ruke a nebáli sa celému Slovensku ukázať svoju kvitnúcu lásku. Avšak nepredvídateľné podmienky skutočného sveta si podali aj tieto páry a láske odzvonilo. Po spŕške rozchodov oznámili svoj koniec ďalší.

Koncom februára sme informovali o rozchode jedného z najstabilnejších farmárskych párov, Natálie Lopašovskej (24) a Miroslava "Mesuta" Debnára z predposlednej série Farmy. Po zhruba roku a pol od ukončenia relácie sa ich cesty rozišli, no naďalej ostali kamarátmi, stále sa podporujú a vyzerá to tak, že obom sa darí. Fanúšikov následne šokovali rozchodom Michal Mošpan (35) a Dagmar Hubinová (31) z Farmy 14. Obaja sa aktuálne pripravujú na svoj zápasnícky debut, pričom k ochladnutiu ich citov došlo kvôli diaľke. Kým Michal žije na východnom Slovensku, Dagmar sa zdržiava v Českej republike.

Vzťah Michala a Dagmar takisto nepretrval. Zdroj: TV Markíza

Pred pár dňami sme informovali, že svoj koniec oznámili aj Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko z Farmy 12. Počas svojho vzťahu sa stihli už raz rozísť a dať opäť dokopy, tentokrát to však vyzerá, že ide o definitívny koniec.

Už druhý rozchod oznámili aj farmári Rebeka a Heňo. Zdroj: Instagram

Sériu rozchodov nateraz uzatvára ten, ktorý naozaj nikto nečakal. Na sociálnych sieťach sa prezentovali ako šťastný pár. Fotkami z víkendových pobytov tešili svojich priaznivcov a vyzeralo to tak, že všetko ide ako po masle. Saška Čiliková (22) a Tamás Kassai (22) sa spoznali počas ostatnej série Farmy. Od začiatku bolo zjavné, že sa Saška Tamásovi páči a svoju náklonnosť sa jej nebál preukázať pred celým národom. Po vypadnutí oboch farmárov ich vzťah pokračoval a vyzeral tak, že prosperuje. Avšak diaľka a neustále odlúčenie spôsobili naštrbenie tohto harmonického vzťahu.

Saška na sociálnej sieti napísala, že je pripravená na novú životnú kapitolu a za tou druhou dala konečne hrubú čiaru. Zdroj: Instagram/alexandra.cilikova

Stále usmievaná Saška zverejnila vo štvrtok ráno na instagramovom profile fotografiu s popisom, ktorým šokovala fanúšikov: "Toľko pocitov a emócií som v sebe držala. Cítim sa konečne slobodne a zároveň spútane. Konečne po veľmi dlhej dobe prišiel čas, počas ktorého hádžem ostatných na druhé miesto a konečne sa miesto číslo jedna uvoľnilo pre mňa. Je to bolestivé, pretože som na to nie zvyknutá. Neviem, ako sa k sebe správať, vždy som sa starala len o druhých, o tých, ktorých milujem. Milovať zrazu seba samú, je pre mňa náročná situácia. Ale zároveň je to to najlepšie, čo sa mi mohlo stať! Lebo žijem svoj život za seba a už nie za teba ani za neho. Neviem prečo, ale poslednú dobu si v hlave stále opakujem tú otrepanú frázu, že ,,aj slnko je samé a stále svieti” tak milé moje slniečka aj ja som skončila sama, a keď som bola šťastná aj predtým, ako som ho spoznala, môžem byť šťastná aj teraz - bez neho. Možno to chvíľku potrvá, no už teraz viem, že to bude stáť za to! Tak ako žiari to osamelé slnko, začnem žiariť aj ja! Som pripravená na novú kapitolu života a za tou starou som konečne dala hrubú čiaru." Tanečník Tamás sa k rozchodu nateraz nevyjadril.