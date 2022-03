Relácia Bez servítky by mala byť rozhodne o varení a hodnotení jedla. David Key však pred natáčaním zrejme nemal ani potuchu, do akej šou vôbec ide. Počas pondelkového večera nad každým jedlom iba ohŕňal nosom a takmer nič neochutnal. Celý čas sa tváril znechutene, akoby tam ani nechcel byť, a na hostiteľovi Jozefovi hľadal samé chyby. Jeho prístup nahneval aj Noru.

Nora Kabrheľová v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Nič nezjesť v relácii, kde sa varí, je neslušné. Možno tým chcel byť zaujímavý,“ vytkla mu Kabrheľová. A nenaštval iba ju, ale aj divákov. „Ten blondiak je strašne ‚umaznaný‘ šašo, ktorý nič nezjedol,” napísal divák Tomáš. „Ja nechápem, prečo sa prihlásia do súťaže o varení ľudia, ktorí väčšinu jedál nejedia, lebo im nechutí to a tamto alebo sú alergici, vegetariáni, vegáni a pod. Neochutnajú, tak ako potom môžu hodnotiť?” rozčuľovala sa Monika. „Že spevák… Iba sa snaží kopírovať Plačkovej muža Reného. Som zvedavý, ako navarí on, ‚pán spevák‘!“ vysmial ho divák Robo.