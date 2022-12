Okolo Twiinsiek je stále rušno. Nedávno prasklo, že expartner Daniely Nízlovej (36) Stano Lobotka (28) zbalil exmissku Kristínu Šulovú (28). Speváčku to však nijako nerozhádzalo a venuje sa naplno práci. Dôkazom toho sú jej nové zábery z Tatier, kde nakrúcala detský klip. A nechýbala ani sestra Veronika. Tá sa navyše pochválila zábermi s otcom dcéry Ney Matúšom Kolárovským (22). Pár dní na to sa u nich doma zvŕtal v kuchyni. Sú títo dvaja spolu?

To, že mladučký herec z Pána profesora a spevák Matúš Kolárovský je otcom dcéry twiinsky Veroniky Nízlovej, priznal až pár mesiacov po jej narodení. Dvojica totiž spolu neostala. Matúš sa medzičasom dal dokopy s krásnou modelkou, no pred pár dňami vyplávalo na povrch, že dvojica sa rozišla.

„Teraz sa chcem sústrediť na to, kvôli čomu som tu. V prvom rade som foter,“ priznal nedávno herec v podcaste s Oskim Baramim. „Po rozchode mám takú inú situáciu. Som rád, že som konečne s Neou. Je to super, konečne za ňou môžem ísť a nemám tlak, môžem ju dávať na Instagram a byť s tým v pohode,“ dodal. Kolárovský tak konečne bude mať viac času na svoju malú princezničku. No a hneď to aj využíva.



Matúš totiž nedávno trávil spoločné chvíle v Tatrách aj s Veronikou Nízlovou, ktorá tam nakrúcala so sestrou Danielou ich detský klip. Mama malej Ney sa pochválila spoločnými zábermi, kde si vymieňa zamilované pohľady s otcom jej dcérky. A tesne po návrate domov, opäť trávila chvíle s mladučkým hercom, ktorý v dome Nízlových pomáhal ich mame s robením zemiakových placiek. Dvojicu síce spája spoločná dcérka, ale je možne, že títo dvaja sa napokon dajú naozaj dokopy...



