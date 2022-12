Dagmar vypadla spolu so Šimonom a hneď nato prijala pozvanie do relácie Farmy Xtra. „S Mišom to je tak, že po celý čas to bolo raz áno, raz nie. Ja som veľmi opatrná, čo sa týka vzťahu. Som rada, že som tam s ním bola zavretá, pretože keby sme boli vonku, nemali by sme až takú šancu takto sa spoznať a možno po prvej káve by sme si povedali, okej, dovidenia, nemáme si čo povedať,” povedala a otvorene priznala aj to, čo jej na ňom tak imponuje.

Dagmar otvorene o tom, či s Mišom ráta aj po šou. Zdroj: TV Markíza

„Je to úplne iný typ chalana, s akými som sa doteraz stretávala. Aj povahovo, aj výzorovo. Mňa na ňom zaujali oči a jednoducho ten strojček. Mňa skrátka berú nedokonalosti na človeku. On to nemá rád, ale mne sa to na ňom páči a mám rada jeho úsmev so strojčekom. A páči sa mi aj to, aký je pracovitý a zodpovedný. A áno, s Mišom tvoríme pár a čakám na neho, keď odíde z Farmy. Uvidíme, čo bude ďalej, ale rada by som na tom pracovala,” dodala. Niektorí diváci však už stihli poznamenať, že v okamihu, ako niekto iný vyhrá 75-tisíc eur, je z jej strany po láske… Uvidíme.

