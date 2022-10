Na Farme sa to začína hemžiť párikmi. Zblížili sa Alex a Šimon a Mišo s Dagmar. Tí to zobrali poriadne zhurta a za sebou majú aj horúcu noc vo farmárskom domčeku. S nežnosťami však rozhodne neskončili, ani keď ho opustili.

Na túto nadržanú dvojicu si vo Farme X-TRA posvietili Joe Trendy a Šimon Ferstl a divákom pustili klip, kde sa na to Muffy otvorene sťažuje. „Oni sa začali u*ebávať a smiali sa dve hodiny z toho. Ja som ich pri tom aj videla! Takže ich nevidelo už iba pol Slovenska, ale aj ja. A ešte povie, že je to ľudská ,potřeba'!” hromžila Muffy pred Viki.

Medzi Dagmar a Michalom je vraj len blízke kamarátstvo. No pod perinou sa už pelešili. Zdroj: TV Markíza

„Na toto sa čakalo. Sex na farme – Mišo s Češkou. Ale nemusia mi je*ať okolo hlavy! To ich mám teraz počúvať každú noc? A vyjdú z Farmy a budú sa tváriť, že sa nepoznajú,” pokračovala. „Veď on to aj včera povedal, že Dagmar mu povedala, že po Farme nič!” pridala sa Viki.

