Bývalá prvá dáma Dagmar Havlová (69) patrí medzi najlepšie české herečky. Nedávno si vyrobila trapas na pohrebe Josefa Abrháma († 82), kde meškala takmer pol hodinu, no medzitým pózovala pre prestížny magazín, kde doslova zahviezdila. Jej nová fotka na titulke českého Vogue je toho len dôkazom.

Viaceré známe ženy, medzi nimi aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, sa nechali odfotiť na titulku prestížneho módneho časopisu Vogue. Najnovšie obálku tohto magazínu zdobí bývalá prvá dáma Dagmar Havlová. V čiernom dlhom kabáte, rukaviciach a slnečných okuliaroch by jej možno iba málokto hádal 69 rokov. Vyzerá na nej skvele a to aj vďaka svojmu postoju či výrazu. Je jasné, že Dagmar Havlová sa vie nielen trendovo obliecť, ale kľudne by sa mohla živiť aj ako modelka v kategórii 60+. Jej nové zábery, ktoré nafotila pre spomínaný magazín, sú toho len dôkazom. Aj vám sa na nich podobá na hviezdnu Madonnu?

Dagmar Havlová a jej boxerka Grejsinka Zdroj: https://www.instagram.com/p/CCwdNGYn2zv/