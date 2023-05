Exmoderátor Dag Palovič (48) mal v lete 2022 nehodu, po ktorej bol v kritickom stave a museli mu amputovať nohu. Najnovšie prijal pozvanie do relácie Adely Vinczeovej (42).

Palovič je stále v nemocnici, odkiaľ si odskočil na nakrúcanie relácie s Adelou. „Je super, keď človek roky trénuje myseľ a príchod myšlienok, ale keď príde informácia, že nemám nohu, tak...” opýtala sa ho moderátorka. „Všetkých ľudí, s ktorými spolupracujem, učím prijímať veci tak, ako sú. A najmä prijímať vonkajšie okolnosti, ktoré nezmeníme. Keby som bol vlastný žiak samého seba, tak by som si dal naozaj 1*. Pripravoval som sa na to, že prídu depresia, frustrácia, hnev, smútok, že s nimi budem pracovať. Stále som v nemocnici, už 9. mesiac, teraz som tu na priepustku, no naozaj ani raz som nemal myšlienku depresie, smútku, hnevu, frustrácie, splínu, nič,” prezradí Dag u Adely.

December 2022: Dag Palovič si v Kováčovej kráti dni sledovaním futbalového šampionátu. Zdroj: archív D.P

„Toto už je naozaj silná káva, alebo možno je to nejaký vzorec,” doplní ho Vinczeová. „Či stratím 5 eur alebo nohu, stále je to len smútok. Ak s ním viem narábať, keď stratím 5 eur, a viem s tým narábať, tak viem s tým rovnako narábať, ako keď stratím nohu. A teda, ja som ju stratil,” dodal. Reláciu Trochu inak s Adelou uvidíte už dnes o 22.00 hod. na Jednotke.

