Hudobník Felix Slováček (79) ešte pred týždňom zobral svoje dospelé deti Aničku (26) a Felixa ml. (38) s vnúčatami do Turecka, a teraz prišiel rad na manželku Dádu (66). Tú ale zobral na dovolenku do Tuniska.

Podľa informácií českého Blesku Dáda dva dni nevyšla z hotelovej izby. Zrejme si potrebovala oddýchnuť a nabrať sily. Ale keď sa objavila pri bazéne, tak spadla sánka nielen jej manželovi, ale určite všetkým turistom i miestnemu personálu. Patrasová si totiž na dovolenku s Felixom zbalila jednodielne plavky s filtrami, takže tie sa jej potom na slnku pekne ligotali. Jej bujné vnady podprsenka iba sotva udržala pokope.



Dáda Patrasová mala nedávno nehodu, po ktorej odmietla dychovú skúšku na alkohol. Zdroj: Blesk

Kríza zažehnaná?! Felix bol totižto po nedávnom manželkinom totálnom prešľape s alkoholom poriadne nahnevaný, keď Dáde ani nedovolil, aby prišla na jeho oslavu narodenín. Spoločnosť mu vtedy robila mladá blondínka. Podľa ich nových záberov z dovolenky - objatia manžela to vyzerá, že zabudol na jej nedávnu nehodu neďaleko ich domu a následný zákaz na jeho oslavu 79. narodenín, pretože jeho blažený úsmev hovorí za všetko. A dvojica nedovolenkuje sama. Spoločnosť im robí speváčka Šárka Rezková (53), ktorá sa za svoj dekolt tiež nemusí hanbiť.

Dáde určite pár dní samoty prospelo. „Bolo by fajn, keby jej to konečne došlo,“ zveril sa Felix ešte pred odletom na dovolenku s deťmi. Herečka sa po nehode na verejnosti objavila prvýkrát pred pár dňami, a to na pohrebe Josefa Abrháma (†82), kam prišla s kamarátkou. „Som rád, že tam Dáda išla. Abrhámova smrť ju dosť ranila. Mala ho rada, vážila si ho ako herca i človeka,“ povedal denníku Blesk. „Keby som bol v Prahe, tak by som samozrejme s Dádou na pohreb išiel, aj keď som sa s Josefom Abrhámom vlastne osobne nepoznal,“ vysvetlil situáciu Slováček.