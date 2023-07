Udržiava sa vo forme, zdravo sa stravuje a postavičku by jej mohla závidieť nejedna mladá žena. Zora Czoborová je dnes povestná tým, že mnohým ľuďom pomáha dostať sa do formy a vedie rôzne fit pobyty. Pred rokmi sa však stala majsterkou sveta v aerobiku a fitnesu sa do roku 1998 venovala profesionálne. Práve v tomto období sa dočkala veľkej pocty – stretla sa s legendárnym Schwarzeneggerom.

Zora má aj pred 60-kou stále dokonalú postavu. Zdroj: Instagram/zoraczoborova

„Nikdy nezabudnem na naše prvé stretnutie. Prihovorila som sa mu po nemecky, aby si ma zapamätal a on zjavne prekvapený so mnou dal rozhovor, na ktorý nikdy nezabudnem,” zverila sa na Instagrame. Splnil sa jej tak sen a od Arnolda dostala ako prvý športovec z Česka a Slovenska osobné pozvanie na Arnold Classic. V pamäti jej zarezonovalo najmä ich ďalšie stretnutie. „Naposledy sme sa stretli náhodne na pláži v Los Angeles cca 15 rokov po mojej súťažnej kariére. Myslela som si, že ma nezaradí, ale hneď išiel na mňa po nemecky. Meno si síce nepamätal, lebo ma vždy volal Miss Slovakia, ale aj tak som odpadla,” zasmiala sa fitneska.

