Profesionálna cukrárka Natacha Pacal sa prvýkrát predviedla na obrazovke v minulej časti šou Pečie celé Slovensko, no v zákulisí amatérskym cukrárom neustále pomáha. Čo hovorí na súťažiacich?

V čom spočívala vaša úloha odbornej garantky?

Moja úloha začala už niekoľko mesiacov predtým ako sme začali natáčať. Výber súťažiacich, tvorba zadaní, konzultovanie osobnej a kreatívnej výzvy so súťažiacimi, konzultovanie a návrh potrebného náradia pre show .... Bola som súčasťou celej prípravy a potom prišla moja hlavná úloha počas natáčania a síce konzultácie so súťažiacimi, zabezpečovanie potrebného náradia a surovín, pomoc štábu porozumieť cukrárskym procesom a podobne. Vlastne všetko čo sa týka pečenia- od starostlivosť o tých, ktorí budú piecť, cez suroviny, dodávateľov, formy a formičky či náradie, až po finálny výsledok celého projektu po praktickej a odbornej cukrárskej stránke.

Čo všetko ste zabezpečovala už počas natáčania?

Zabezpečovala som nazvime to „cukrárske“ suroviny. Ako napríklad kakaové maslo, glukózu, invertný cukor, 100% ovocné pyré a mnoho ďalšieho. Taktiež všetky potrebné náradia ako pištol na airbrush, rôzne cukrárske špičky a mnoho ďalšieho.

Ako prebiehala príprava súťažiacich na šou?

Súťažiaci vedeli dopredu o osobnej a kreatívnej výzve. Tie dostali naozaj dostatočne vopred, aby sa mohli pripravovať. Posielali mi svoje recepty, fotky svojich výtvorov a usmerňovala som ich. Vedeli sme, že počas natáčania nebudú mať silu, že budú počas víkendov unavení a tak sme museli byť dopredu pripravení. A takisto sme chceli vidieť, že idú do toho naplno a že naozaj chcú dať zo seba to najlepšie. A tak piekli a piekli a posielali fotky. Nikto z nich netušil do akého kola sa dostane avšak museli všetci odpiecť prvých 7 epizód. Tam nám už prirodzene vypadli aj nejakí záujemcovia, ktorým sa zrazu už nechcelo. Počas natáčania ma potom milo prekvapilo ako sa prirodzene chceli zlepšovať a makali aj celé voľné víkendy. Znovu a znovu si skúšali recepty na ďalší týždeň. Keď mi v noci pípal telefón, tak sa manžel už len smial, že Kto opäť pečie? Bolo však skvelé, že už mali základ odskúšaný a zlepšovali už len detaily.

Kto zo súťažiacich najviac menil recepty, skúšal a „otravoval“?

Tak tu jednoznačne vyhráva večne nespokojný Miňo. Ten bol schopný niekedy aj riskovať a meniť veci aj na poslednú chvíľu. A ja som vzadu tŕpla, či mu to výjde alebo nie. Mnohí z nich sa mi tam vyslovene pred očami z týždňa na týždeň zlepšovali.

