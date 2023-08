Milovníci šou Farma sa môžu tešiť! V poradí už neuveriteľná 15. séria štartuje na Markíze začiatkom septembra. Na poste moderátora však zmenu nečakajte. Bude to opäť Marek Fašiang.

Tentoraz to na statku bude o „súboji generácií“, o atraktívnu finančnú výhru tak zabojujú farmári, ktorí budú rozdelení do troch skupín podľa veku. Každá zo skupín sa narodila v inom období, a práve Farma ukáže, ktorá z nich na statku uspeje – bude to generácia X, narodená pred rokom 1989, generácia Y – deti 90. rokov alebo najmladšia generácia Z, narodená po roku 2000?

Moderátorom Farmy 15 bude opäť Marek Fašiang. Chýbať nebude ani hospodár Martin Bagar. Zdroj: TV Markíza

Fanúšikovia sa znovu môžu tešiť na staronové prostredie Považského Inovca, v ktorom sa natáčala 13. séria Farmy, nový typ farmárčenia spojený s množstvom noviniek, nekompromisnú umelú inteligenciu Alicu a výrazne zmenené pravidlá, ktoré prekvapia nejedného farmára. Opäť nebudú chýbať ani napínavé duely či jednotlivé epizódy, v ktorých sa budú striedať smiech, slzy, vtipné i dramatické situácie, a tak ako vždy budú plné nečakaných zvratov. Tohtoročná Farma ukáže život na statku, aký sa žil pred 100 rokmi, vnímaný tými, ktorí majú dnes 40 rokov, ale zároveň aj očami dvadsiatnikov.

Moderátorom Farmy 15 bude opäť Marek Fašiang. Zdroj: TV Markíza

A moderátorom bude opäť Marek Fašiang. „Minulý rok som do tohto projektu išiel s obrovským rešpektom a s určitou nervozitou. Tento rok už viem, do čoho idem, a napriek tomu, že Farma je veľmi živý organizmus, kde sa nedá všetko dokonale naplánovať, sa na ňu veľmi teším,“ zhodnotil. Chýbať nebude, samozrejme, ani hospodár Martin Bagar. „Bude veľmi zaujímavé sledovať generačný súboj, ktorý je hlavnou témou tohtoročnej Farmy, to ako jednotlivé generácie rozmýšľajú, riešia úlohy, aký majú prístup k plneniu úloh a k celkovému fungovaniu na Farme,“ teší sa. Nová kapitola farmárskeho zápolenia sa začne písať už v pondelok 4. septembra 2023 o 21:45 hod., alebo v predstihu na Voyo.

Prečítajte si tiež: