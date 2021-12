„Jaro Buček bol kultivovaný hlásateľ s vlastným interpretačným prejavom, ktorý na divákov vždy prenášal dobrú náladu,” vyjadrila sa kedysi jeho kolegyňa Nora Beňačková. Neskôr pôsobil v Markíze a bol neodmysliteľne spojený so zoznamovacími formátmi ako Srdcové záležitosti alebo Rozvedení so záväzkami. Potom pôsobil ako vyučujúci na Univerzite Komenského a pred pár rokmi sa odsťahoval do Prahy. Čo je s ním teraz?

Je to síce už dávno, ale spomínate si ešte na svoje úplné začiatky?

- Keď som nedávno vzal moju maminu na krátku dovolenku, v bazéne sme sa stretli aj s Paľom Chovancom. Jeho synovi sme so smiechom rozprávali naše začiatky v televízii, keď sme napríklad s Palim obaja mali večer službu a ako 24-ročný som deťom zahlasoval večerníček: „Tak, deti, umyť zuby a poďme spať, lebo viete, čo sa stane, ak nepôjdete? Zajaca z rozprávky Vlk a zajac vám uvaria v nasledujúcej relácii Varím, varíš, varíme...“

Bývalý moderátor Jaroslav Buček. Zdroj: motivp

V akých všetkých programoch ste účinkovali?

- Ďakujem Pánu Bohu za to, že ma má rád. Počas štúdia na žurnalistike som začal chodiť na konkurzy. Najprv konkurz na moderátora do detského programu Poďte s nami... To bol iba záskok, ale tam mi televízia „zachutila“. Žurnalistiku som končil v roku 1988. A keď v Československom rozhlase vyhlásili konkurz na moderátora Štúdia 7, tak som zbalený odišiel do Prahy s tým, že čo keď konkurz náhodou vyhrám. No a veľký konkurz sa vydaril. Mediálna kariéra v Prahe sa začala nežnou revolúciou. Pred rozhlasom som zažil vodné delá alebo zatvorený vchod do budovy ČsRo, odkiaľ nás nechceli pustiť, aby sme náhodou nepovedali, čo sa deje pár metrov od rozhlasu. S nostalgiou spomínam na moje prvé rozhlasové reportáže z preplneného „Václaváku“ alebo nezabudnuteľné rozhovory napríklad s Václavom Havlom alebo so Stellou Zázvorkovou ­ či s hercami, ktorí v tom čase divadlo vymenili za námestia. Na kľúče v ruke a heslá „máme holé ruky“ sa nedá zabudnúť.

Čo pre vás znamenala televízia?

- Do rozdelenia republiky som pendloval medzi Prahou a Bratislavou. Ráno služba v televízii, popoludní práca asistenta na vysokej škole (žurnalistika) a potom som utekal na posledný autobus do Prahy, kde ma na druhý deň čakalo niekoľkohodinové moderovanie v rozhlase. Pamätám si, ako sme v malej hlásateľni sedeli napríklad aj na drevenom podstavci, aby sme sa lepšie vyrovnali a kameraman urobil profesionálny vystretý detail na našu tvár. Bola to skvelá škola aj na pamäť, veď v tom čase programoví hlásatelia nemali čítačky a napríklad prehľad večerných programov všetky časy, obsahy relácií a filmov sme sa učili naspamäť. A keďže programy boli dva, tak s kolegyňami sme medzi zahláseniami jednotlivých programov mali v „maskérni“ skvelý debatný krúžok. Služba sa začala tým, že sme z oddelenia skladby programu dostali „play list“, teda zoznam relácií, filmov, vysielacie časy a podklady k vysielaným programom. My sme si tvorivo podklady upravovali, zisťovali ďalšie informácie, ktoré sme potom prezentovali divákom.

