„Mám 3 mesiace! Maminka a tatinko sa tešia, že krásne priberám, viem už udržať hlavičku dosť vysoko a tiež povedať ‚aguuu’. Hugo a Zoe (speváčkine staršie deti, pozn. red.) mi hovoria baby šéf. Neviem, čo to znamená, ale je to zábavné,“ napísala Čírová k rozkošnej fotke so synom Rubenom, ktorého prvý raz ukázala v plnej paráde. Rodičia mu odmalička dopriali trendy outfit luxusnej značky svetového návrhára Karla Lagerfelda.

Čírová s najmladším synčekom Rubenom. Zdroj: instagram