Zuzana Čimová (26) na konci mája tohto roka skončila na pozícii moderátorky Telerána. Jej kroky smerovali do spravodajskej relácie Televízne noviny 12. A odtiaľ si to iba po pár týždňoch namierila priamo do hlavných večerných správ. Koho vyšachovala z teplého miestečka?

Keď minulý rok moderátorka Adriana Poláková oznámila, že v Teleráne po dlhom čase končí, Markíza si za ňu okamžite našla náhradu. Novou dvojicou sa stali sympatická Zuzana Čimová, ktorá v rannej šou dovtedy iba čítala správy od divákov, a ostrieľaný Matúš Krnčok. V Teleráne však Zuzana Čimová zotrvala iba desať mesiacov. Keďže si ju diváci mimoriadne obľúbili, v Markíze sa rozhodli, že ju v máji presunú ako moderátorku do Televíznych novín o 12. Po boku Matúša Krnčoka ju tak od júna vystriedala dlhoročná redaktorka spravodajstva Lucia Hlaváčková.



Zuzana Čimová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CFSMvXNnx1F/

A Čimová zrejme svojím výkonom natoľko presvedčila divákov aj vedenie Markízy, že už po pár týždňoch nasledoval jej ďalší kariérny postup. Kým mnohí ostrieľaní moderátori sa do hlavných správ nikdy nedopracujú, ona to „zmákla“ v rekordne krátkom čase. Do kresla Televíznych novín o 19-ej si prvýkrát zasadla v pondelok večer. A nie iba ona. Markíza totiž predstavila úplne novú dvojicu. Vedľa Čimovej sa predstavil Daniel Očenáš, ktorý dlhé roky moderuje Športové noviny. Diváci ostali z tejto zmeny príjemne prekvapení. „Konečne nové tváre!“ reagovala Anna na markizáckom profile na Facebooku. „Mne sa veľmi páčili, super! Išlo im to dobre,“ napísala Zuzana. „Pani Čimová bola výborná, podala to profesionálne, žiaľ, on sa pri nej stratil, nevynikol. Vôbec mi tam nezapadol,“ vyjadrila svoj názor diváčka Alexandra.



Prečo sa Markíza rozhodla pre takúto náhlu zmenu? Stabilnými moderátormi večerných Televíznych novín sú totiž Viktor Vincze, Mária Chreneková Pietrová, Patrik Švajda, Zlatica Švajdová Puškárová a Jaroslav Zápala. Do tímu patrí aj Lenka Vavrinčíková, no tú počas jej materskej dovolenky zaskakujú Miriam Kalisová a Danica Nejedlá. Vyšachujú teda niekoho zo spomínaných mien? „Moderovania Televíznych novín na TV Markíza sa včera zhostila dvojica Zuzana Čimová a Daniel Očenáš z dôvodu letného dovolenkového obdobia. Zastupovali tak kolegov, ktorí si aktuálne čerpajú dovolenku,“ vysvetlila nám PR manažérka Markízy Veronika Stojáková.



A ako vníma tento kariérny rast Zuzana Čimová? „Som veľmi vďačná za možnosť vyskúšať si moderovať večerné Televízne noviny. Cítila som veľkú zodpovednosť, snažila som sa preto dať do svojho výkonu všetko a zároveň si to užiť. Tiež som rada za moderátorského kolegu Dana Očenáša. Premiéra a spolupráca s ním bola veľmi fajn,“ povedala nám. Či teda pôjde len o dočasné zaskakovanie alebo sa napokon kompetentní v Záhorskej rozhodnú, že Čimová a Očenáš ostanú novou dvojicou Televíznych novín, ukáže čas.



Najbleskovejšia kariéra moderátorky v Markíze:

Január 2019– júl 2021: Ranné Televízne noviny

Zuzana v Markíze začínala ako redaktorka rannej témy, neskôr robila živé vstupy do ranných Televíznych novín v Teleráne.

Január 2019 – júl 2021: Zuzana Čimová ako redaktorka Ranných Televíznych novín. Zdroj: TV MARKÍZA

August 2021 - 24. 5. 2022 Teleráno

Minulý rok v lete začala moderovať Teleráno po boku Matúša Krnčoka. Na tomto poste zotrvala do mája 2022. Následne prešla do spravodajstva.



Matúš Krnčok a Zuzana Čimová boli zohratou dvojicou. Zdroj: tv markíza

Jún 2022 Televízne noviny o 12

Od júna sa divákom začala prihovárať ako moderátorka správ na pravé poludnie, ktoré stále uvádza.



Zuzana Čimová od júna moderuje Televízne noviny o 12. Zdroj: tv markíza

