U hercov to patrí k bežným praktikám, že svojim filmovým či televíznym postavám prispôsobujú celé svoje telo. Či už ide o naberanie svalov, rapídne priberanie či chudnutie, pre hercov to nie je žiadna nevídaná novinka. Rovnaká cesta čakala pred natáčaním aj hlavného predstaviteľa najnovšieho Nolanovho filmu Cilliana Murphyho (47).

Filmy režiséra Christophera Nolana sú známe tým, že idú do extrémov a životopisný film o „otcovi” atómovej bomby nie je žiadnou výnimkou. Film sleduje Cilliana Murphyho ako J. Roberta Oppenheimera a írsky herec prijal drastické opatrenie ako prípravu na film. Pre americký The New York Times prezradil, že do roly chce vniesť aj fyzický aspekt hrania.

Plagát k filmu Oppenheimer. Zdroj: csfd.sk

„Milujem herectvo a Oppenheimer mal veľmi výraznú siluetu, ktorú by som aj ja chcel dosiahnuť,” prezradil. Poukázal na to, že vedec bol veľmi štíhly, doslova vychudnutý na kosť. „Existoval len na cigaretách a martini.” „Bol to preňho odvážny a filmu oddaný krok. Mohol jesť každý deň, len čo ja viem, jednu mandľu,” prezradila herečka Emily Blunt, ktorá vo filme hrá jeho manželku Kitty.

