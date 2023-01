FOTO Cifrová Ostrihoňová skončila so synčekom v NEMOCNICI: Prečo nás museli hospitalizovať ×

Veronika Cifrová Ostrihoňová (33), ktorá je aktuálne na materskej so synčekom Šimonom, si bude musieť s návratom na obrazovky ešte počkať. Jej Silná zostava sa mala vrátiť v piatok 20. januára, no nestalo sa tak. Moderátorka je so synčekom v nemocnici, odkiaľ zverejnila prvé fotky.