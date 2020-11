Dcére Ivany Christovej (50) Daniele sa nedávno obrátil život naruby. Oznámila tehotenstvo a stihla sa aj vydať. Krásna Daniela našla šťastie po boku sympatického Miloša, s ktorým bola zasnúbená už od roku 2015. Nedávno si ho v požehnanom stave zobrala za muža. „Jeden mesiac,“ napísala nedávno stručný popis brunetka a dcéra exmissky Daniela k spoločnej fotke s manželom. Snímka ju zachytávala spolu so ženíchom z ich veľkého dňa, keď si v septembri povedali áno. Na fotke síce nevidno neveste do tváre, no Daniela sa aspoň pochválila prvým záberom z jej dňa "D" a jemnou obrúčkou.

Daniela Christová s manželom Milošom. Zdroj: Instagram/www.kristinaferencik.sk

Prešlo pár dní a budúca mamička sa konečne pochválila i šatami. Keďže pod srdcom nosí bábätko, tomu prispôsobila aj svadobné šaty. "Nebola to typická svadba a preto som nemala ani typické šaty. Mala som obyčajné šaty na momentálnu postavu, ktoré som si dávala šiť na mieru. Verím, že svadobné šaty budú už úplne podľa mojich predstáv,"napísala na Instagrame Daniela. Z toho vyplýva, že keď raz pominie pandémia koronavírusu, kráska si svoj veĺký deň zopakuje so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane poriadnych svadobných šiat.

