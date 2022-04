Ivana Christová sa v Ostrave stala prvou novodobou československou miss pred 33 rokmi. České publikum ju vtedy vypískalo, malo totiž svoju favoritku – Češku. Ivana mala vtedy iba 18 rokov. „Zrejme som bola prvá a posledná panna v tejto súťaži,” zasmiala sa neskôr. Porotu zaujala dlhými havraními vlasmi, súmernou tvárou a dokonalou postavou takmer s ideálnymi mierami. V celoštátnom finále bolo vtedy 24 súťažiacich.

Ivana Christová na nedávnej akcii. Zdroj: facebook/ivanachristova

Po triumfe sa dostala na titulné stránky časopisov, stala sa vyhľadávanou tvárou kozmetických firiem a v USA pracovala ako modelka pre viaceré značky. Do cesty jej prišiel francúzsky podnikateľ vietnamského pôvodu Daniel Ubaud. Ivana sa zaľúbila a vydala sa. Prvý raz ho stretla na zámočku pri Paríži a na Slovensko si ho natrvalo priviezla ako svojho manžela. Všetko vyzeralo ako z románu, kým Daniel Ubaud v roku 1995 nezmizol. Aj so životnými úsporami bývalej miss. Láska im dlho nevydržala. Zostala jej po ňom krásna, dnes už 27-ročná Daniela. Manželia sa rozišli, keď dcérka nemala ešte ani rok.

V minulosti niekdajšia misska dokonca tvorila pár s už zosnulým Robom Beňom († 54). Dokopy sa dali začiatkom roka 2007, keď obaja odcestovali na Filipíny na nakrúcanie reality show Celebrity Camp. Beňo sa po návrate ku Christovej okamžite nasťahoval do jej bytu v Bratislave. Strávili spolu viac než tri roky a za ten čas sa stihli aj zasnúbiť. No v roku 2010 prišiel koniec.

„Cítim sa veľmi dobre, mlado a môj život je plný dobrodružstva, splnených prianí. Zároveň tiež prekážok. Ide to ruka v ruke. Neexistuje ideál, ale záleží na tom, ako sa ja na to pozerám. Využila som vďaka víťazstvu všetky svoje talenty. Hoci ma hala vtedy vypískala, dodalo mi to odvahu, že niečo dokážem. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to aj viac síl. Nič by som nemenila,“ priznala Christová v roku 2019 v šou Jana Krausa.

Večný boj s váhou

V roku 2015 sa Ivana objavila v šou Tanec snov. Jedno kolo bolo venované ľudovým tancom a pozvanie ako hosťujúci porotca prijal už zosnulý šéf Lúčnice Štefan Nosáľ. Keď Ivana dotancovala, prišlo hodnotenie, z ktorého sa musela spamätávať ešte poriadne dlho. „Keby nebola misska, toľko nepriberie. Teraz by si ľahšie dýchala,“ komentoval Nosáľ jej tanec a ľudia v sále doslova stratili reč. Na slovo sa nezmohol ani moderátor Vilo Rozboril a porotca Ján Ďurovčík sa začal búrlivo smiať. Po jej konci v šou sa jej dokonca rozhodol pomôcť aj samotný Vilo Rozboril. Navrhol jej chudnutie spolu s ďalšou účinkujúcou V siedmom nebi. Ani verejný tlak však nepomohol a z Ivany sa štíhla laň nestala. Chudnúť sa pokúšala dokonca aj na odtučňovacej kúre v Indii. Tam zhodila zopár kíl, no ani to netrvalo dlho. Zlom prišiel v roku 2017.

V živom vysielaní Telerána vtedy priznala, že s kilami bojovať prestala a nikdy sa necítila šťastnejšia a vyrovnanejšia. A odvtedy to pravidelne dokazuje svojimi fotkami na sociálnej sieti. Už niekoľko rokov pracuje pre známu kozmetickú firmu, vďaka čomu s kolegyňami cestuje po celom svete, venuje sa skrášľovacím workshopom a doslova žiari. Miluje dlhé prechádzky v prírode, na ktoré chodí skoro ráno so svojou sympatickou maminou pani Otíliou, s dcérou Danielou a jej milovanými psíkmi.

V auguste 2020 oslávila Ivana okrúhlu 50-ku. Veľkolepú párty s rodinou a priateľmi usporiadala týždeň po narodeninách v reštaurácii v blízkosti hradu Devín. Okrem jej blízkych priateľov na nej nechýbali ani známe tváre ako Jozef Oklamčák, Oliver Andrásy, Paľo Drapák či markizáčka Adriana Poláková. A na párty vtedy prasklo aj veľké tajomstvo - že jej jediná dcéra je v radostnom očakávaní. Daniela je od februára 2021 šťastnou mamičkou malej dcérky (1) a medzičasom sa stihla aj vydať.