Počas finálového večera vám z Barbory Piešovej doslova padne sánka. Už viackrát počas Tvojej tváre dokázala, že vie byť aj ženská a teraz to iba potvrdila.

V poslednom finálovom kole šou sa poriadne nahodila. Do štúdia k Martinovi Nikodýmovi si obliekla ultra mini šaty a sexi vysoké čižmy až nad stehná. Keďže Barbora má štíhle nohy, takýto odvážny štýl si môže pokojne dovoliť. A určite to páni pri obrazovkách ocenili oveľa viac ako jej šiltovku a tenisky. V nedeľu sa predvedie ako Whitney Houston a bude to doteraz jej najsexi vystúpenie.

Barbora sa doteraz obliekala ako chalan. Zdroj: Emil Vaško

Prečítajte si tiež: