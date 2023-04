Herci tvoria pár už viac než 17 rokov a majú spolu dve dcérky, Emku a Hanku, z ktorých rastú krásne slečny. Majeský, ktorý patrí k ústredným postávam jojkárskej Nemocnice, tak má doma hotový babinec, no ani najmenej mu to neprekáža.



Petra Dubayová a Jana Majeská v dobovej novinke Dunaj, k vašim službám. Zdroj: Instagram/petyadubay

Jeho manželka bude hosťom v šou Neskoro večer, kde opísala, ako to vyzerá v ich domácnosti a či je Marek nejakým spôsobom nápomocný. “Tak nie, on je super, ale nie je praktický. On je na iné veci,” priznala. Moderátora ďalej zaujímalo, či aspoň uvarí alebo vie zapnúť práčku: ”Áno, vie aspoň nastaviť športový program, ktorý vyperie športové oblečenie,” zalovila v pamäti.



