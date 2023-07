Pri mladom českom spevákovi a hercovi Milanovi Peroutkovi sa už dlhší čas špekulovalo o jeho orientácii. Mlčanie prelomil začiatkom mesiaca na Instagrame, kedy vo veľkom oznámil radostnú novinku o tajnom sobáši, ktorý sa konal v luxusnom 5-hviezdičkovom historickom hoteli Chateau Mcely. Keďže jeho vyvolený, o osem rokov mladší Dominik Roubínek, pochádza z bohatej rodiny, na oslave sa nešetrilo a kvôli hviezdnym hosťom celý areál strážila ochranka.

Zľava Shopaholic Nicol, Anna Julie Slováčková a Milan Peroutka. S Annou Juliou tvoril Peroutka kedysi pár. Zdroj: Profimedia

"V posledných mesiacoch sa ten tlak stával skutočne neznesiteľným. Vstrebával som rôzne rady a postoje, čelil anonymným odkazom od fejkových profilov aj tlakom od médií. Občas sa mi zavarila hlava, znovu som strácal a znovu nachádzal nadhľad, až som si povedal, že predsa o nič nejde. Povedal som si to vždy, keď som videl hrôzy, čo sa nám všade dejú, a potom som sa sám seba pýtal, čo vlastne stále riešim. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Mám chlapca. Je skvelý. Je natoľko skvelý, že som sa otvoril tej možnosti mať chlapca. Že som ho predstavil rodine a kamarátom. A pritvrdzujem, že som sa rozhodol si ho v sobotu vziať a predstaviť aj vám," vyznal sa po svadbe.

Svoju orientáciu tak všetkým odhalil až v tom momente, keď už bol ženatý muž. Po počiatočných obavách, ako verejnosť príjme jeho vyznanie, sa odhodlal k ďalšiemu kroku - zverejnil oficiálne fotografie z ich svadobného dňa. Ide o čiernobiele zábery, na ktorých sú ´zamilovanci´ zladení, majú na sebe rebrovaný komplet a pod ním biele tričko. "Keby som tu mal po skoro dvoch týždňoch zanechať jediné slovo, bolo by to ďakujem. Prečítal som si všetky vaše správy a komentáre, chcel som bez okolkov vedieť, ako na tom v Čechách sme. Gratulujete mi k odvahe zdieľania môjho súkromia s vami. Chcem tu byť pre všetkých. Mám v správach vaše príbehy, a aj keď teraz na rovinu najviac riešim ten svoj, ďakujem vám za dôveru a nechcem ju sklamať. Keby mal môj príspevok pomôcť a dodať odvahu jedinému človeku, stálo to za to," napísal k fotkám.

O tom, či ho to ťahá viac k ženám alebo mužom, sa špekulovalo už dlhší čas. Zdroj: Instagram/milanperoutka

Peroutka sa na jar zveril, že okrem svojho francúzskeho buldoga by prijal aj ďalší prírastok do rodiny. Aktuálne to opäť potvrdil aj pre magazín Showtime: „Áno, vyzerá to tak, že som ju našiel (na mysli mal svoju polovičku, pozn. red.). Teraz ešte musíme nejakým spôsobom zapracovať aj na tom," povedal na margo otázky dieťaťa. Milan Peroutka v minulosti tvoril pár napríklad s herečkou Míšou Tomešovou alebo so speváčkou Aničkou Slováčkovou.

