Počas nedávnej karantény pre koronavírus mala dvojica dosť času na trávenie spoločných chvíľ a zjavne to využili na maximum. Tak, ako z nášho šoubiznisu je v radostnom očakávaní po pandémii niekdajšia tanečnica Melánia Kasenčáková, v českom šoubiznise sa o to "postaral" Bohuš Matuš. Ten bude onedlho kočíkovať. „Lucinka je v tom, rodiť by mala v novembri alebo decembri,“prezradilo pre český portál eXtra.cz hneď niekoľko zdrojov blízkych českému spevákovi. Párik to však oficiálne zatiaľ médiám nepotvrdil. „Odpoveď na túto otázku nechávam bez komentára,“ odkázala spomínanému portálu Matušova manažérka.

Bohuš s priateľkou Lucinkou. Zdroj: Youtube.com