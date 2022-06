Hviezdička z reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (30) je aktuálne v Chorvátsku, kde rozbieha biznis. A nebola by to ona, keby mužských obdivovateľov nepotešila poriadne dráždivým záberom.

Slováková sa nepochybne pýši jedným z najkrajších zadkov česko-slovenského šoubiznisu. „Nejako som sa pozabudla v pridávaní fotiek. Mala by som to napraviť,“ napísala Nela na Instagrame a priložila dych vyrážajúcu fotku. Tá ju zachytáva hore bez, no zozadu, ako sa opiera o stĺpik pri mori. No a blondínka v tango plavkách predviedla božský zadok, ktorým sa pýši už dlhé roky. A ako si ho udržiava taký dokonalý, keďže je známa tým, že naozaj zje všetko – vrátane pizze, cestovín, mäsa s knedľou a kapustou?

Nela Slováková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CNrb1iGjoB5/

„Nerada športujem. Lukáš mi dáva do tela, ale kedysi som robila 15 rokov modernú gymnastiku. Chodím do fitka, lebo musím. A recept na môj dokonalý zadok? Stojí vedľa mňa,“ zahlásila Slováková a ukázala na mamu, s ktorou sme ju nedávno stretli v spoločnosti. „Je to určite genetika, ale aj tá moderná gymnastika. Rada jem aj zdravé veci – šaláty, ale každý deň zjem niečo nezdravé,“ smeje sa. „Nela neje často zdravé veci, ale cvičí. Nie je pravda, že je zdravé veci,“ smiala sa mama. A sexi blondínka vzápätí priznala, že hoci to tak nevyzerá, aj ju trápi strašiak menom celulitída. „Všetky máme celulitídu! Je minimum žien, ktoré ju nemajú. Je svetlo, keď ju nemám, a je svetlo, keď ju mám, celulitída je údel nás žien,“ dodala blondínka.