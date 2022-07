Česká hviezdička zo šou Hotel Paradise Nela Slováková sa opäť postarala o rozruch. Na filmový festival do Karlových Varov prišla oblečená ako do striptízového baru.

Na večernú párty si vybrala totiž poriadne odvážne šaty. „Ako veľmi sexi je príliš sexi?“ napísala k fotke. Slovákovej prsia boli zahalené len minimom látky a mnohí ľudia jej už odkázali, že takýto vulgárny kúsok sa rozhodne na takúto pompéznu udalosť nehodil. „Prečo máte potrebu byť stále skoro nahá? Prečo stále nahý zadok? Prečo tieto šaty?“ nechápavo sa jej pýtali fanúšikovia. ,,Hanba. Takto sa oblečie na takúto udalosť? Veď vyzerá ako do erotického klubu!" kopili sa komentáre. ,,Na párty niekam na pláži, k bazénu v beach clube in Mykonos, to áno, ale nie na filmový festival," alebo ,,Reklama na call girl?" ozývalo sa čoraz viac ľudí. Čo si o výbere jej šiat myslíte vy?

Nela Slováková rada provokuje. Zdroj: Instagram nelaslovakova

Prečítajte si tiež: