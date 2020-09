Pri maske Pandy začnú padať otázky, kto by to mohol byť . „Ja neviem, či som taká talentovaná, ale ja to vždy uhádnem,“ začala. „No schválne, kto to je?“ opýtal sa jej Pyco. „Myslím si, že to je moderátor Sajfa. Hoci ako Panda je o dosť krajší,“ zahlásila Jiřina. „Sajfa? Tak takto mu to naozaj veľmi pristane,“doplnil ju Prachař. „Aj ja si myslím, až by som sa do neho takto aj zamilovala,“ netají sa 89-ročná herečka. Panda je zrejme jej obľúbené zviera. Či sa však pod ňou skutočne skrýva Sajfa, nikto nevie.

Jiřina Bohdalová s kolegami v šou Zlatá maska. Zdroj: tv joj

