So svojím prvým manželom, kameramanom Janom Eisnerom sa zoznámila na nakrúcaní televízneho seriálu Pieseň pre Rudolfa III. v roku 1968. Randili predtým len dva mesiace. Pol roka po sobáši však prišiel rozvod. Ďalším dôležitým mužom v jej živote bol režisér a dramatik Stanislav Remunda. Keď si s ním začala, bol ešte ženatý. No bol tým pravým. Spolu majú dve dcéry Sabinu a Theodoru. Druhá svadba sa však nekonala. Spolu žili 44 rokov až do jeho smrti v roku 2012.

Báječná žena. Zdroj: nmh

Je známe, že Ivu Janžurovú kolegovia v divadle dosť obletovali, napríklad Miloš Kopecký, Radek Brzobohatý či Josef Bláha. Nikdy sa netajila tým, že bola na ženáčov. Ako oslávi Iva Janžurová svoje veľké jubileum a čo by si dala na večeru, keby vedela, že je jej posledná? Dozviete sa v Báječnej Žene č. 20!

