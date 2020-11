Zaľúbenci Ján a Barbora sa dali dokopy v roku 2016. Dvojica sa medzičasom stihla v júni 2019 zosobášiť v deň Ďurovčíkových menín a už šesť týždňov sú hrdými rodičmi synčeka Janka. „Raj na zemi. Asi je to tým, že malý Janko je pokojný. Je to asi klišé, ale je to veľmi krásne a veľká pohoda. My sme mali aj také tehotenstvo,“prezradil nedávno v relácii Showbiz na TA3 Ďurovčík. „Pozeraním na malého strávim desiatky minút. Je to zvláštny pocit lásky, ktorý sa ťažko opisuje. Barbora (manželka, pozn. red.) je najlepšia matka na svete,“dodal dojatý Ján, ktorý prvý raz ukázal ich malý poklad do tváričky.

Malý Janko má šesť týždňov. Manželia ho prvýkrát ukázali do tváričky. Zdroj: ta3

Manželia okrem rozhovoru, ako sa cítia po narodení ich malého princa, poskytli aj nahliadnutie do ich hniezdočka lásky. Síce vidno iba časť obývačky a jedálenský stôl, nedá sa nevšimnúť si ich zvláštnu sochu na zemi, či vystavené atypické fľaše s alkoholom. Farby volil choreograf do hnedej a béžovej. Súčasťou domu je aj zimná terasa a krásny bazén, ktorý si ich synček užije už budúce leto.

